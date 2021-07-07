Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, katıldığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün solcu olmadığını söyledi.

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın soldan hoşlanmayan Türk milliyetçisi olduğunu belirtmesinin ardından çıkan tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına telefonla bağlanan Livaneli, "CHP, DSP ve SHP sol değil" açıklaması yaptı.

Bunun üzerine Hasan Basri Yalçın, Livaneli'ye "Merak ediyorum, Atatürk'ü solcu olarak tanımlar mıydınız?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"ATATÜRK SOLCU DEĞİLDİ"

"Hemen söyleyeyim, ben çok yazı yazdım bu konuda. Atatürk solcu değildi tabii. Tam kuzeyde bir bolşevizm vardı, o bolşevizmden de kurtalmak istiyor. Ama Kurtuluş Savaşı'nda da onlardan yardım almıştır, iyi ilişkisi vardı, çok önemli bir şey yaptı ama solcu değildi. Milli burjuva yaratıp öyle kalkınmaya ve karma iktisadi teşekküllere inanan bir insandı.

"KUVAYİ MİLLİYE CEMİYETİ'NDEN GİRİYOR, SOL PARTİYİM DEMİYOR"

O, Kuvayi Milliye Cemiyeti'nden giriyor, sol partiyim demiyor. O sırada bambaşka sol hareketler var. "

Zülfü Livaneli: Atatürk solcu değildi VİDEO