Zülfü Livaneli: Deniz Baykal Kürtleri ve Alevileri sevmez

Sanatçı ve CHP'nin eski milletvekili olan Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'la ilgili, "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Duvar'dan gazeteci İrfan Aktan'a konuşan Livaneli, CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşmasının şart olduğunu söyledi.

"BAYKAL SAĞCI BİR ANKARA POLİTİKACISIDIR"

Deniz Baykal'la ilgili açıklamalarına devam eden Livaneli, “Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır." dedi.

"DENİZ BAYKAL KÜRTLERİ VE ALEVİLERİ SEVMEZ"

Zülfü Livaneli, İrfan Aktan'ın "Baykal’ın sola bakışı nedir peki?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı."

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