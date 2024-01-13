Zülfü Livaneli'den yerel seçim için ayrıştırıcı konuşma: 'Ya gericiler kazanacak...' Ödül töreninde konuşan ve yerel seçimlere değinerek 31 Mart darbe teşebbüsüne atıfla provokatif açıklamalarda bulunan Zülfü Livaneli, Cumhur İttifakı destekçilerine gerici diyerek hakaret etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru takvim işliyor...

Türkiye, 77 gün sonra sandığa giderek kararını verecek.

Bu süreçte sahada, sosyal medyada ve televizyon ekranlarında de gündem yalnızca seçim...

Zaman zaman provokasyonların yer aldığı sürece bir örnek de dün yaşandı.

Darbe teşebbüsüne atıfta bulundu

Ödül törenini canlı yayınlayan CHP'nin fonladığı Halk TV'de skandal açıklamalara imza atıldı.

Muhalif kişiliği ile bilinen sanatçı Zülfü Livaneli ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu katıldığı programda, 31 Mart darbe teşebbüsüne atıfta bulunuldu.

"Ya gerici ordular ya hareket ordusu..."

Livaneli, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart… Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak."

Cumhur İttifakı destekçilerine yönelik gericiler ifadesini kullanan Zülfü Livaneli, ardından İmamoğlu’nun elini tutarak, “Hareket ordusunun kazanacağına ben inanıyorum.” ifadelerini kullandı.