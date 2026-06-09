Güne başlarken yediğimiz o yiyecek aslında askerler için üretilmişti

Sabahları güne hızlı, hafif ve lezzetli bir başlangıç yapmak istendiğinde akla ilk gelen alternatiflerden biri mısır gevreğidir.

Ancak sütün içine döküp afiyetle tükettiğimiz bu pratik besinin kökenleri, sanılandan çok daha farklı bir amaca dayanıyor.

Arjantin merkezli TN (Todo Noticias) haber kanalının aktardığı bilgilere göre, mısır gevreği lüks veya keyfi bir kahvaltı seçeneği olarak değil; tamamen askeri stratejiler, lojistik zorunluluklar ve cephedeki askerleri en verimli şekilde doyurma ihtiyacı doğrultusunda icat edildi.

Savaş alanının zorlu şartlarından doğdu

Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduların en büyük lojistik problemlerinden biri, milyonlarca askerin cephede nasıl sağlıklı, enerjik ve hızlı bir şekilde besleneceği konusuydu.

O dönemde askerlerin uzun süre tok kalmasını sağlayacak, bozulmadan taşınabilecek ve pişirme zahmeti gerektirmeyecek bir gıda arayışı başladı. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve gıda deneyleri sonucunda, mısır tanelerinin kurutulup ezilmesiyle elde edilen ve uzun raf ömrüne sahip olan mısır gevrekleri geliştirildi. Bu besin, vitamin ve karbonhidrat açısından zengin yapısıyla askerlerin savaş meydanındaki yeni yakıtı oldu.

Cepheden çıktı, küresel bir alışkanlığa dönüştü

Savaşın sona ermesinin ardından, cephede bu besine alışan askerler sivil hayata döndüklerinde de mısır gevreği tüketmeye devam ettiler. Üretici firmaların bu askeri formülü sivillere uyarlaması ve içine şeker, bal, kurutulmuş meyveler gibi lezzet artırıcı unsurlar eklemesiyle birlikte mısır gevreği kısa sürede evlerin içine sızmayı başardı.

Bugün dünya genelinde her sabah milyonlarca insan, farkında olmadan eski bir askeri rasyonun modernleşmiş halini tüketiyor.