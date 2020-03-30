Güneş Altunkaş ile yeni romanı Hokus Pokus ve şiddeti konuşuyoruz

Güneş Altunkaş, Kapının Ardındaki Ben ile yazarlığa yetenekli bir adım atmıştı. Bu romanın devamını yazacaktı ki, Emine Bulut cinayetinden çok etkilenerek ‘Hokus Pokus’u kaleme aldı. Hokus Pokus, şiddete maruz kalıp katledilen tüm kadınlarımıza ve çocuklarımıza ithafen yazılmış bir polisiye roman. Güneş Altunkaş, yazar olarak şahsına düşen geliri, kadın cinayetine kurban gitmiş üç annenin geride bıraktığı evlatlarının eğitiminde kullanacak. Kendisini bu düşünceli davranışından dolayı Kadinvekadin ekibi olarak tebrik ediyoruz…

Söyleşimiz boyunca konumuz, şiddetin etrafında gelişti ve pek çok şeyden, aslında hepimizin aşina olduğu şeylerden bahsettik. İşte söyleşimiz…

#evdeyimokuyorum

#hayatevesığar