taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.575
Euro
7.2507
Altın
1621.61
Borsa
88512.3
Gram Altın
342.37
Bitcoin
41728.35
fuzulev

Güneş Altunkaş ile yeni romanı Hokus Pokus ve şiddeti konuşuyoruz

Yazar Güneş Altunkaş ile gelirini çocuklar için kullanacağı ikinci romanı ‘Hokus Pokus’u, dünyada şiddeti konuştuk…

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Kadın
Whatsapp ile paylaş

Güneş Altunkaş ile yeni romanı Hokus Pokus ve şiddeti konuşuyoruz

Güneş Altunkaş, Kapının Ardındaki Ben ile yazarlığa yetenekli bir adım atmıştı. Bu romanın devamını yazacaktı ki, Emine Bulut cinayetinden çok etkilenerek ‘Hokus Pokus’u kaleme aldı. Hokus Pokus, şiddete maruz kalıp katledilen tüm kadınlarımıza ve çocuklarımıza ithafen yazılmış bir polisiye roman. Güneş Altunkaş, yazar olarak şahsına düşen geliri, kadın cinayetine kurban gitmiş üç annenin geride bıraktığı evlatlarının eğitiminde kullanacak. Kendisini bu düşünceli davranışından dolayı Kadinvekadin ekibi olarak tebrik ediyoruz…

Söyleşimiz boyunca konumuz, şiddetin etrafında gelişti ve pek çok şeyden, aslında hepimizin aşina olduğu şeylerden bahsettik. İşte söyleşimiz…

#evdeyimokuyorum
#hayatevesığar

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Güneş Altunkaş ile yeni romanı Hokus Pokus ve şiddeti konuşuyoruz

İlginizi Çekebilir
Umur Sungurlu ile Zuhal Müzik’in hikâyesini konuştuk
Üçüncü kuşak olarak Zuhal Müzik’i temsil eden Umur Sungurlu ile Zuhal Müzik’in hikâyesi çerçevesinde gelişen keyifli bir söyleşi yaptık…
İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi üzerine konuşmaya devam ediyoruz
Mindfulness Eğitmeni İlksen Utlu ile çocuklara farkındalık kazandırmak üzerine yazdığı kitabı ‘Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’yi ve çocuklarla mindfulness çalışmaları üzerine konuşuyoruz…
New Well cilt bakımı ürünleri ile cildinize değer verin
Daha temiz ve parlak bir cilde sahip olmak hiç de zor değil. Yapmanız gereken New Well cilt bakımı ürünlerini düzenli olarak kullanmak...
Arda Erel ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk
Arda Erel ile Sarsıntı ve Yüz Yüze kitaplarından yola çıkarak yazarlığı ve gündemde gelişen olaylar üzerine konuştuk...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
123
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
506
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
233
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
297
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
173
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
146
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir