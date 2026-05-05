Küresel elektrik talep artışının yüzde 75'i güneşten karşılanıyor

Küresel Güneş Enerjisi Konseyi Üst Yöneticisi (CEO) Sonia Dunlop, güneş enerjisi kurulum hızının son 10 yılda önemli ölçüde arttığını belirtti.

Güneş enerjisi kurulumlarındaki artışı "muazzam ve olağanüstü" olarak nitelendiren Dunlop, geçen yıl bu alanda bir kez daha rekor kırıldığını ifade etti.

"GÜNEŞ ENERJİSİ BİR KEZ DAHA REKOR KIRAN BİR YIL GEÇİRDİ"

Dunlop, küresel yenilenebilir enerji kurulumlarının artmaya devam edeceğini ve elektrik üretimindeki payının yükseleceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneş enerjisi bir kez daha rekor kıran bir yıl geçirdi. 2025'te küresel elektrik talebindeki net artışın yüzde 75'i tek başına güneş enerjisi tarafından karşılandı. Bunu somutlaştırmak gerekirse, Güneş enerjisi üretimi, geçen yıl Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm LNG ihracatına eşdeğer gazla çalışan elektrik üretimini ikame etmeye yetecek düzeydedir.

MALİYET DÜŞÜŞÜ VE BATARYA TEKNOLOJİLERİNDEKİ İLERLEMELER ÖNE ÇIKTI

Söz konusu gelişimi destekleyen başlıca unsurlar arasında maliyet düşüşü ve batarya teknolojilerindeki ilerlemelerin öne çıktığını ifade eden Dunlop, şöyle devam etti:

"Güneş fotovoltaik (PV) maliyetleri 2010'dan bu yana yüzde 90 düştü ve güneşi çoğu ülkede yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağı haline getirdi. Bu maliyet devrimi, güneş enerjisinin hızla yaygınlaşmasının en büyük itici gücüdür. İkincisi, güneş enerjisiyle birlikte batarya depolamanın hızla entegre edilmesi. Küresel batarya depolama kapasitesi artışları 2025'te yüzde 40 büyüyerek onu bugün en hızlı büyüyen enerji teknolojisi haline getirdi."

Dunlop, çatı ve dağıtık güneş paneli kurulumlarının enerji üretiminde daha geniş bir kullanıcı tabanına erişim sağladığını, bu sayede farklı piyasa dinamiklerine sahip ülkelerde güçlü büyüme görüldüğünü kaydetti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ANA MOTORU GÜNEŞ

Dunlop, güneş enerjisinin enerji dönüşümünde belirleyici rol üstlendiğini vurgulayarak, bu sistemlerin fosil yakıt kaynaklı maliyet baskılarını azaltarak önemli tasarruf sağladığını ifade etti.

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının ilk kez kömürü geride bıraktığını belirten Dunlop, şu ifadeleri kullandı:

"Bence kritik bir dönüm noktasındayız ve 2025 verileri gerçek bir iyimserliği haklı çıkarıyor. Son 100 yılda ilk kez, geçen yıl küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kömürü geçti. Kömürün küresel üretimdeki payı tarihte ilk kez üçte birin altına düştü. Bu bir tahmin ya da hedef değil, gerçekleşmiş bir durum. Bu dönüşümün ana motoru güneş enerjisi oldu, tek bir yılda yüzde 30 büyüyerek küresel yeni elektrik üretiminin büyük kısmını oluşturdu. Elektrik sektöründe fosil yakıt egemenliği sona eriyor. Bu muazzam bir fırsat."