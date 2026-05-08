Güneş kremi seçerken dikkat: Uzmanlardan "Hastanelik edebilir” uyarısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, piyasadaki sahte güneş koruyucuların ve bilinçsiz kozmetik kullanımının yarattığı tehlikelere karşı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sahte ürünler nedeniyle ciddi cilt sorunları yaşayan vakaların arttığını belirten Özkol, bu durumun hastanelik sürece kadar uzanabildiğine dikkat çekti.

"BAZI HASTALARIMIZI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ETTİK"

Güneşin dik geldiği saatlerde korunmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Özkol, geçtiğimiz yıl yaşanan acı tecrübeleri AA muhabirine şu sözlerle aktardı:

"Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmayalım ancak kalınacaksa da mutlaka güneş kremi kullanalım. Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Halen bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye çalışıyoruz."

"İNTERNETTEN ALINAN KREMLERDEN UZAK DURALIM"

Tüketicilerin uygun fiyatlı olduğu için internet veya aktarlara yönelmesinin büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Özkol, güvenli adresin eczaneler olduğunu hatırlattı:

"Ürünleri eczaneden alalım ve doktorun önerdiği kremleri kullanalım. Aktardan veya internetten alınan ürünleri kullanıp cildimizi riske atmayalım. Daha ucuz bir ürün tercih etmeye çalışırken çok daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şu an 2-3 hastamız, izotretinoin ve asitretin gibi güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldı."

"100 FAKTÖR PEŞİNDE KOŞMANIZA GEREK YOK"

Güneş koruma faktörü (SPF) konusundaki yanlış algılara da değinen Özkol, doğru koruma için 30 ve üzeri faktörün yeterli olduğunu belirtti:

"SPF (güneş koruma faktörü) 30 ve üzeri ürünler yeterli koruma sağlar. Bu nedenle 90 ya da 100 faktör gibi çok yüksek değerlerin peşine düşmeye gerek yok. Güneş kremi seçerken cilt tipine uygun ürünler tercih edilmeli ve bu konuda dermatoloğun önerileri dikkate alınmalıdır."

KÜÇÜK BİR LEKE TÜM VÜCUDA YAYILABİLİR

Sosyal medyanın etkisiyle bilinçsiz ürün kullanımının arttığını ifade eden Özkol, tavsiye üzerine ürün kullanmanın geri dönülemez hasarlar bırakabileceğini söyledi:

"Küçük bir leke probleminden kurtulmaya çalışırken, tüm vücuda yayılan ciddi lekelerle mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Doktorunuzun önermediği ürünü kullanmayın. Komşudan, aktardan ya da internetten alınan kremlerden uzak duralım. Cilt, bizim en değerli giysimizdir. Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünlerine olan talep oldukça arttı."