Güneş kremi yerine sürülüyor: Hem organik hem ekonomik

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşten korunmak için kullanılan ürünlere olan ilgi de arttı.

Birçok kişi yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini tercih ederken, bazı tüketiciler ise daha doğal içerikli alternatiflere yöneliyor.

Bu arayışın son dönemde öne çıkan ürünlerinden biri de ahududu çekirdeği yağı oldu.

Aktarlarda ve doğal ürün mağazalarında satılan ahududu çekirdeği yağı, içerdiği antioksidanlar ve güneş ışınlarını absorbe etme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Özellikle sentetik içeriklerden uzak durmak isteyenler tarafından tercih edilen yağ, ilgi görüyor.

Ahududu çekirdeği yağı faydaları

Ahududu çekirdeği yağı, ahududu meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen doğal bir bitkisel yağdır. İçeriğinde bulunan

E vitamini, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde özellikle cilt bakımında tercih ediliyor.

Yağın en bilinen özelliklerinden biri cildin nem dengesini desteklemesidir. Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından kolay emilir ve yağlı bir his bırakmadan nemlendirme sağlayabilir.

Ahududu çekirdeği yağı, serbest radikallerle mücadele eden antioksidan bileşenler içerir. Bu özelliği sayesinde cildin çevresel faktörlere karşı korunmasına katkıda bulunabilir.

E vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde ince çizgilerin ve ciltteki yıpranma belirtilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.