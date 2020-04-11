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Güneşi gören Almanlar, koronaya rağmen parklara koştu

Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Köln sakinleri, soluğu parklarda ve su kenarlarında aldı.

İHA |
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Güneşi gören Almanlar, koronaya rağmen parklara koştu

Dünya genelinde 1 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 102 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkelerde "evde kal" çağrıları yapılıyor.

Almanya'da da koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde Köln kentinde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle halk kendini sokaklara attı.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen Köln sakinleri, parklara, su kenarlarına akın ederek, koronavirüse rağmen sıcak havanın tadını çıkardı.

Güneşi gören Almanlar koronaya rağmen parklara akın etti VİDEO

SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİLER

Hükümetin yaptığı "evde kalın, sosyal mesafeyi koruyun" çağrılarını dinlemeyen bazı Almanlar yürüyüşe çıkarken, bazıları ise bisiklet sürmeyi tercih etti.

ALMANYA'DA SON DURUM

122 bin 171 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 2 bin 736 kişi hayatını kaybetti.

Güneşi gören Almanlar, koronaya rağmen parklara koştu

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