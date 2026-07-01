Güneş'te patlama: Kuzey Amerika ve Pasifik bölgesinde sinyaller etkilendi

Güneş üzerinde Dünya’ya dönük bir güneş lekesi, güçlü bir patlama oluşturdu.

Patlama, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik bölgesinde etkisini gösterdi.

YOĞUN X IŞINLARI 8 DAKİKA İÇİNDE DÜNYA'YA ULAŞTI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, bu güçlü patlamanın AR4479 adlı güneş lekesi bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlama sırasında salınan yoğun X-ışınları, yaklaşık 8 dakika içinde Dünya’ya ulaşarak radyo kesintileri ve kısa süreli sinyal bozulmaları oluşturdu.

PLAZMA BULUTU

Güneşteki patlamaya “koronal kütle atımı” olarak bilinen manyetize bir plazma bulutu da eşlik etti.

DÜNYA'NIN MANYETİK ALANINA TEĞET GEÇEBİLİR

Uzmanlar, fırlatılan bu yüklü parçacık bulutunun esas olarak kuzey yönlü hareket ettiğini ancak Dünya’ya yönelik sınırlı bir bileşeninin de bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu plazma bulutunun, 3 Temmuz civarında Dünya’nın manyetik alanına teğet geçebileceği aktarıldı.

KUZEY IŞIKLARINA YOL AÇMAYACAK

Mevcut analizler, bu teğet geçişin yeryüzünde çok şiddetli bir jeomanyetik fırtınaya ya da geniş bir alanda izlenebilecek kutup ışıklarına yol açmasının beklenmediğini gösteriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ PATLAMALAR ÜRETEBİLİR

Ancak uzmanlar, Dünya’ya yönünü çevirmiş olan AR4479 bölgesinin oldukça karmaşık bir manyetik yapıya sahip olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni patlamalar üretebileceğini, bu durumun uzay hava durumunu hızla değiştirebileceğini belirtiyor.