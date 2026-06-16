Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Güneş enerjisi, insanlığın enerji ihtiyacını karşılamada en umut verici ve hızla büyüyen yenilenebilir kaynaklardan biri haline geldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de dün, günlük bazda 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi.

İLK SIRADA HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ BULUNUYOR

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Bunu yüzde 19 ile güneş santralleri ve yüzde 11,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Günlük bazda tüketim ise 966 bin 812 megavatsaat oldu.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün, günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En yüksek elektrik tüketimi 46 bin 919 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 427 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Türkiye dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.