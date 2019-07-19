Güney Afrika ordusunda başörtüsü yasağı kalktı

Avustralya'da 7 yıl boyunca vergi ödemeyi reddeden iki Hristiyan kardeş, 2 milyon Avustralya doları ceza yedi.

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İngiltere'de Brexit bir bakanı daha yedi

Bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar alınırken, bir bakan daha oylama sonrası istifa etti.