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Güney Afrika’da pembe denizanasına rastlandı

Robben Adası ve Cape Town Limanı sularında ışıklı gece dalışı yapan iki kişi; pembe, büyük başlı bir denizanasına rastladı.

İHA | 03.08.2019 - 15:30..
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Özellikle Meksika ve Akdeniz kıyılarında görülen denizanalarının, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town’da çok nadiren bulunduğu belirtildi.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR CANLI

Pembe koca kafalı denizanalarının, kollarıyla yakalayarak diğer küçük deniz analarını yiyerek beslendiği ifade edildi. Pembe Meanie denizanasının, erken devrede yakalanmasının büyüme devrini gözleme imkanı sağladı belirtildi. Pembe denizanasının 1800 yıllarından beri bilindiği, ancak ilk görülmesinden 70 yıl sonra 2014’de görüldüğü belirtildi.

Güney Afrika’da pembe denizanasına rastlandı

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