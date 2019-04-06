Güney Afrika'da sandalye kavgası

Güney Afrika'da milletvekillerini seçmek için toplanan parti üyeleri, anlaşmazlık yaşadı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Parti üyeleri toprak reformu üzerinde görüşmek için toplanmıştı, ancak uzlaşma sağlanamadı ve sinirler gerildi. Sözlü tartışma büyüdü ve taraflar birbirine sandalye fırlattı.

Güney Afrika'da sol partiler birbirine girdi VİDEO



YARALANAN YOK

Kavgada kimisi sandalyeleri kırdı, kimisi de attı. Kavgaya kadınlar da karıştı. Tartışma sonrasında ölen ya da yaralanan olmadı.