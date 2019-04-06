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Güney Afrika'da sandalye kavgası

Güney Afrika'da milletvekili seçimleri sonrasında taraflar arasında kavga çıkınca sandalyeler havada uçuştu.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 13:37..
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Güney Afrika'da milletvekillerini seçmek için toplanan parti üyeleri, anlaşmazlık yaşadı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Güney Afrika'da sandalye kavgası

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Parti üyeleri toprak reformu üzerinde görüşmek için toplanmıştı, ancak uzlaşma sağlanamadı ve sinirler gerildi. Sözlü tartışma büyüdü ve taraflar birbirine sandalye fırlattı.

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YARALANAN YOK

Kavgada kimisi sandalyeleri kırdı, kimisi de attı. Kavgaya kadınlar da karıştı. Tartışma sonrasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Güney Afrika'da sandalye kavgası

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