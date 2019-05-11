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Güney Afrika'da seçim sonuçları

Güney Afrika genel seçimlerinde oyların yüzde 98,41'i sayıldı, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı.

AA | 11.05.2019 - 07:10..
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Bağımsız Seçim Komisyonu verilerine göre, ANC oyların yüzde 57,68’ini alarak seçimin galibi olurken, ana muhalefetteki Demokratik Birlik (DA) yüzde 20,69 Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 10,60 oranında oy aldı.

Son iki seçimde oyları düşen ANC bu seçimde de oy kaybederken, parti Mandela’nın başkan olduğu 1994 seçimlerinden bu yana en kötü oy oranına ulaştı.

MUHALEFET OYLARINI ARTIRDI

Daha çok beyazların oyunu alan ana muhalefetteki DA ve muhalefetteki diğer parti EFF, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de oylarını arttırdı.

ANC yöneticilerinin isimlerinin sürekli yolsuzlukla gündeme gelmesinin yanında, ülkede yüksek düzeyde işsizliğin olması ve hizmet dağıtımındaki yetersizlik iktidar partisinin oylarındaki düşüşün en önemli sebebi olarak gösteriliyor.

Analistler, bir yıl önce partinin başına geçen Ramaphosa’nın seçmene yeni dönemde daha fazla iş ve yolsuzluklarla mücadele yönünde güven vermesinin, oylardaki muhtemel daha fazla düşüşü engellediğini dile getiriyor.

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