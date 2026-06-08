Güney Avrupalılar asla klima açmıyor: Evleri serinletmenin sırrı ortaya çıktı

İklim krizi ve El Nino etkisi nedeniyle dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor.

Özellikle mayıs ayında normalin 10 derece üzerine çıkan sıcaklıklar, ısıyı içeride tutmak için tasarlanan Kuzey Avrupa evlerini yaşanmaz hale getirdi.

Birleşik Krallık İklim Değişikliği Komitesi, önümüzdeki süreçte tüm kamusal binalara klima kurulmasını tavsiye etse de, yüksek maliyetler ve klimaların dünya elektrik tüketiminin yüzde 10'unu oluşturarak çevreye verdiği zarar insanları alternatif aramaya itiyor.

Avrupa'nın en sıcak noktalarından biri olan Sicilya'da halkın büyük çoğunluğu klima kullanmıyor.

Sıcağa dayanmanın yollarını hayatın dokusuna işleyen Güney Avrupalıların, vantilatöre bile ihtiyaç duymadan serin kalmasını sağlayan o yöntemler ise kuzey ülkelerindeki insanlara rehber oluyor.

Pencereleri kapatın

Sıcak havalarda pencereleri açık tutmak dışarıdaki sıcak havanın içeri dolmasına neden oluyor. Sicilyalıların en temel kuralı; pencereleri kapatmak ve gün boyunca perdeleri, jaluzileri veya dış panjurları tamamen örtülü tutmaktır.

Dışarıdan gölgelendirme yapmak için maskeleme bandıyla yapıştırılmış duvar kâğıdı astarı, pencereye sıkıştırılan açık renkli büyük çarşaflar veya bambu paneller gibi çok ucuz yöntemler kullanılabiliyor. Bu basit bariyerler, güneş ışınlarının içeri girerek evi ısıtmasını engelliyor.

Nem gücünden yararlanın

Evde çalışırken bir üst kıyafeti, şapkayı veya bandanayı sırılsıklam olmayacak şekilde hafifçe nemlendirip giymek, su buharlaştıkça cildin saatler boyu serin kalmasını sağlıyor.

Sadece kıyafetlerle de yetinilmeyebilir; büyük bir çarşafı nemlendirerek kapı aralığına asmak, odanın içinden geçen havanın sıcaklığını düşürerek doğal bir soğutma alanı yaratıyor.