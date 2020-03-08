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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan sınırına asker gönderecek

Güney Kıbrıs Başkanı, mültecilerin geçişini engellemek amacıyla Yunanistan sınırına asker göndereceğini açıkladı.

İHA | 08.03.2020 - 20:18..
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Türkiye’nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine mülteciler Avrupa’ya açılan sınır kapılarına akın etti.

"SINIRLARIN KORUNMASI İÇİN KUVVET GÖNDERMEYE HAZIRIM"

Yunanistan sınırındaki mülteci hareketliliği sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan sınırının korunmasına destek için, sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan sınırına asker gönderecek

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