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Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de 5G'ye olan ilgi her geçen gün azalıyor.

Haber Merkezi |
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Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, yeni nesil 5G telekom hizmetlerindeki liderliğini korumak için mücadele ediyor. Çünkü koronavirüsün neden olduğu salgın, birçok ülkede olduğu gibi Güney Kore'deki ilgiyi de azaltıyor.

Ülkenin SK Telecom ve KT Corp liderliğindeki telekom operatörleri, bir yıl önce dünyanın ilk 5G hizmetlerini başlatmıştı. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ülkedeki ilk 5G telefonunu piyasaya sürmüştü.

Ancak ülkedeki 5G destekli akıllı telefonlara olan talep, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıla göre bir hayli azaldı.

samsung

SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİ BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı 5G destekli Galaxy S20 serisi, Güney Kore'de beklenen ilgiyi görmedi ve satışlar bir önceki Galaxy S10 serisine göre yüzde 30 düştü.

Ülkedeki 5G'li telefonlara olan ilginin düşmesi, koronavirüsün teknoloji dünyasını nasıl etkilediğini bir kez daha gösteriyor. Çünkü Samsung ve Apple gibi dev üreticiler, 5G teknolojisine oldukça güveniyordu.

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

5G'nin etkilenmesini akıllı telefonlar ile sınırlandırmak olmaz. Bunun haricinde kendi kendini süren otomobiller, tam otomatik fabrikalar ve akıllı şehirler gibi projeler de 5G pazarının küçülmesinden etkilenebilir.

Örneğin İspanya, İtalya, Fransa ve Avusturya, koronavirüs nedeniyle 5G ihalelerini geçtiğimiz günlerde ertelemek zorunda kaldı.

Instagram: @eshteknoloji


Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilirGüney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir

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