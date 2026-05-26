Güney Kore’de üst geçit çöktü: 3 ölü

Güney Kore’de feci kaza…

Seul’de yıkım çalışmaları devam eden üst geçit çöktü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çöken üst geçitte 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK DENETİMİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

İncelemeler sonucunda kazanın, işçilerin beton levhaları keserken yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan bir güvenlik denetimi sırasında meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, üst geçidin parçalarının yakındaki bir demir yolu hattına düşmesi üzerine kentte bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

GEÇEN YIL KÖPRÜNÜN YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLAMIŞ

1966 yılında inşa edilen üst geçitte, güvenlik endişesi nedeniyle geçen yıl ağustos ayından itibaren yıkım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.