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Güney Kore'deki 5G abone sayısı 1 milyonu aştı

Güney Kore, 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede 1 milyon 5G abonesine ulaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 17:01..
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Dünyanın her yerinde 5G altyapı çalışmaları yavaş yavaş devam ederken, bu teknolojiyi en erken kullanan ülkelerden biri de Güney Kore. Güney Kore Bilim ve Teknoloji  Bakanlığı ülkedeki 5G teknolojisinin nasıl ilerlediğini gösteren resmi rakamları yayınladı. Söz konusu verilere göre 3 Nisan'da başlatılan ticari 5G ağına katılan kullanıcıların sayısı kısa süre içerisinde 1 milyona ulaştı.

Güney Kore'deki 5G abone sayısı 1 milyonu aştı

ŞİMDİLİK İKİ TELEFON DESTEKLİYOR

Güney Kore'deki akıllı telefon kullanıcıları sadece Samsung Galaxy S10 5G ve LG V50 ThinQ 5G akıllı telefonlarıyla 5G ağ altyapısını kullanabiliyor. Önümüzdeki aylarda 5G destekli akıllı telefon sayısının ülkede artmasıyla ve aynı zamanda ülkedeki baz istasyonlarının da artırılmasıyla 5G kullanan abone sayısının da hızla yükseleceği belirtiliyor.

Yeni gelen bilgilere göre ise Güney Kore'deki 5G abone sayısının yıl sonuna kadar 5 milyona çıkabileceği tahmin ediliyor.

5g

Güney Kore hükümeti, 5G teknolojisini sadece akıllı telefonlara değil ülke genelindeki birçok yerde kullanmayı planlıyor. Güney Kore Bilim ve Teknoloji  Bakanlığı, bu teknolojiyi ülkedeki 350'den fazla sinemaya, stadyuma ve halka açık yere entegre etmek için ülkenin en büyük operatörleriyle anlaşmalar imzaladı.

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