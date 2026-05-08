Güney Kore'den gemilere yönelik gümrük vergisi muafiyeti

Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar tüm dünyayı etkiledi...

Çoğu ülke vergi muafiyetleri vergi indirimleri açıklarken bir adım da Güney Kore’den geldi.

Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore’nin Hürmüz krizine yönelik attığı adımlara ve Hürmüz Boğazı yüzünden artan nakliye masraflarına yönelik önlemlere dair bir haber yayımladı.



EK NAKLİYE ÜRÜNLERİ GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF

Habere göre Güney Kore hükümetinin gümrük işlerinden sorumlu birimi, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar dolayısıyla artan masrafları karşılamak için bir dizi önlem aldı.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki aksamalar nedeniyle güzergahı değiştirilen ve nakliye masrafları artan ithal ürünleri taşıyan gemilerden alınan ek nakliye masraflarını gümrük vergilerinden muaf tutacağını bildirdi.

ÖNLEM İTHALAT ÜRÜNLERİNE YÖNELİK

Bu önlemin, 1 Mart’tan bu yana bildirilen ve nakliye masraflarında keskin artışlar yaşayan; Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalardan etkilenerek güzergah değiştirmek zorunda kalan ithalat ürünlerine yönelik olduğu ifade edildi.

ETKİ ALANI BÜYÜK

Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergahları kullanan Orta Doğu çıkışlı gemiler, acil hava kargo taşımacılığı ve çatışma nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler bu muafiyetten yararlanabilecek.

ÇEŞİTLİ KAPSAMA ALANI VAR

Muafiyetin yalnızca standart navlun ücretlerini değil, aynı zamanda bekleme ücretlerini ve nakliye sigorta primlerini de kapsayacağı kaydedildi.