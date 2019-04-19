taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8174
Euro
6.54435
Altın
1275.805
Borsa
96886.48
Gram Altın
238.665

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

Güney Kore Habanha Traveling School (Seyahat Okulu) öğrencileri, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaz bir ritim gösterisi gerçekleştirdi.

İHA | 19.04.2019 - 06:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

10 aydır dünyanın çok sayıda ülkesini gezen ve gösteri yapan Güney Kore Habanha Traveling School öğrencilerinin Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterisini, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve çok sayıda vatandaş izledi.

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

RİTİM GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Güney Kore’ye özgü davullarıyla muhteşem bir ritim gösterisi sunan öğrencileri vatandaşlar cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirirken, gösteri ilgiyle izlendi.

Ritim gösterisinin ardından öğretmenleri Sunny Lee önderliğinde çeşitli şarkılar da söyleyen öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

Güney Kore bayrağı taşıyan bir öğrenciye Türk bayrağı da verilmesi üzerine öğrenci, her iki bayrağı da coşkuyla sallayarak meydanda dans etti. Öğrencilerin gösterisi, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için, seyircilerin de davet edildiği ve katıldığı şınav çekme ile sona erdi.

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

"GÜNEY KORE'YE HEP BÜYÜK SEMPATİMİZ OLDU"

Gösterinin sona ermesinin ardından Güney Koreli öğrencilere ve öğretmenleri Sunny Lee’ye, güzel gösterileri için teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Atalarımızın, dedelerimizin, özgürlükleri ve demokrasi için şehit olduğu Güney Kore’nin çocuklarını Çeşme’de ağırladığımız için çok mutluyuz. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Güney Kore’ye her zaman çok büyük sempatimiz oldu. Bizim orada şehitlerimiz var. Şehitlerimize onlar çok saygı gösteriyorlar. Burada da Kore gazilerimiz var" diyerek, iki ülkenin dostluğunun temellerinin çok sağlam olduğunu ifade etti. Başkan Oran, Türkçe yaptığı açıklamanın ardından, Güney Koreli öğrencilere İngilizce olarak hitap etti.

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

"TÜRKİYE'NİN BİZİM İÇİN YAPTIKLARINI UNUTAMAYIZ"

Habanha Traveling School öğretmeni Sunny Lee de yaptığı açıklamada, 10 aydır, Kanada, Amerika, Şili, Avustralya, Endonezya, Malezya, Tayland ve Türkiye’yi dolaştıklarını belirterek, "Ama Türkiye’nin yeri bizde ayrı. Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’nin savaş sırasında bizim için yaptıklarını unutamıyoruz. Türkiye’ye minnet duyuyoruz. Türkiye’de olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Habanha Traveling School öğrencilerinin unutulmaz gösterisi, 20 Nisan Cumartesi günü, Alaçatı Mahallesi’nde, saat 16.00’da tekrarlanacak.

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de ritim gösterisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

347
Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar

Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar

2
Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

6
Anadolu'nun 15 bin yıllık 'DNA' hazinesi bulunacak

Anadolu'nun 15 bin yıllık 'DNA' hazinesi bulunacak

9
Dünya yörüngesinde uydu yarışı

Dünya yörüngesinde uydu yarışı

3
Notre Dame'ın esin kaynağı bin 600 yıldır İdlib'de

Notre Dame'ın esin kaynağı bin 600 yıldır İdlib'de

1
Evrendeki ilk molekülün izi bulundu

Evrendeki ilk molekülün izi bulundu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir