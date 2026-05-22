Güneydoğu'da kadınların çene dövmeleri bakın ne anlama geliyor

Güneydoğu'da kadınların çenelerinde bulunan bazı işaretler, zaman zaman merak konusu oluyor.

Yüz, alın, el ve ayak bileklerine de yapılan bu semboller; yalnızca estetik amaç taşımıyor.

Hatta, ciddi bir kültürel miras taşıyor.

Bu işaretlerin adı "deq" olarak tanımlanıyor.

Bölgede dövmeli kadınlara Arapça ''Medkuke'' deniliyor.

Kökeni Mezopotamya’ya kadar uzanan deq geleneği, daha çok kadınlar arasında yaygın olarak uygulanıyordu.

Bitkisel boyalar ve doğal pigmentlerle yapılan dövmelerde; nokta, çizgi, yıldız ve geometrik şekiller dikkat çekiyordu.

Her motifin ayrı bir anlam taşıdığı belirtilirken, bazı sembollerin bereketi, bazıların ise nazardan korunmayı temsil ettiği ifade ediliyor.

Genellikle kadınların yüz ve ellerine yapılan bu işaretler; korunma, bereket, güç ve aidiyet gibi anlamlar taşıyor.