Güngören’de 247 bin sentetik ecza hap ele geçirildi: 9 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Güngören’de iki ayrı tarihte düzenlenen baskınlarda hem uyuşturucu maddeler hem de üretimde kullanılan ekipmanlar ortaya çıkarıldı.

Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma kapsamında belirlenen adresler tek tek takibe alındı.

İLK OPERASYON 20 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güngören’de 20 Nisan’da düzenlenen ilk operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyük miktarda sentetik ecza hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin, yasa dışı üretim faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirildi.

12 HAZİRAN’DA YENİ BASKIN

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte tespit edilen yeni adreslere 12 Haziran’da ikinci bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece iki aşamalı operasyon kapsamında gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

247 BİN 500 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirlenen çok sayıda ham madde, çeşitli materyaller ve makineler de güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin piyasaya sürülmesi halinde ciddi bir uyuşturucu trafiği oluşturabileceğine dikkat çekti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.