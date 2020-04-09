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Güngören'de bir dairede doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de bir binanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı.

İHA |
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Güngören'de bir dairede doğalgaz patlaması: 4 yaralı

İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Patlamanın etkisiyle mahalle ayağa kalkarken, daireden alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek içerde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

BİRİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Olayda biri çocuk evde kalan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri yaralanan bir kadını taşıyarak ambulansa teslim etti. Yaşanan bu olay sonrası mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak sokakta toplandı.

Güngören'de bir dairede doğalgaz patlaması: 4 yaralı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güngören'de bir dairede doğalgaz patlaması: 4 yaralı

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