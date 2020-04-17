Günlük hastaneye yatanların sayısı düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, koronavirüs gündemine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 10 BİNİ GEÇECEK

Bakan Koca, bugün eklenen 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısının 78 bin 546'ya ulaştığını, 1542 hastanın iyileştiğini, toplamda 8 bin 631 kişinin hastalığı yendiğini ifade ederek, "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak." dedi.

YATAN HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Bakan Koca buna ek olarak, tedavi için hastanelere yatırılan günlük hasta sayısında da düşüş görüldüğünü dile getirerek, "Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

"ARTIŞ DEVAM ETSE DE HIZI DÜŞTÜ"

Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak." ifadelerini kullandı.