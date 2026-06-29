Günün sonunda altının kilosu 6 milyon 103 bin liraya çıktı

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 88 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 103 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 87 bin lira, en yüksek 6 milyon 169 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 103 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 647 milyon 125 bin 188,10 lira, işlem miktarı ise 1256,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 661 milyon 624 bin 712,31 lira olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında katılım bankalarını olması dikkati çekti.