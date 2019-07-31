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Gupse Özay'a sürpriz doğum günü

Oyuncu Gupse Özay, 35 yaşına bastı.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 09:05..
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Şu sıralar yeni filminin çekimleriyle meşgul olan Gupse Özay için ekip arkadaşları, sürpriz bir kutlama organize etti.

Sete geldiğinde büyük şok yaşayan Özay, duygularını Instagram sayfasında dile getirdi.

"HOŞ GELDİN 35"

"Bu sabah 7.00 suları evden çıktım. Annemi öptüm, el salladım. (Çünkü burası önemli) Sonra 7.30 civarı sete geldim. Mahir 'Bir gelsene bir şey soracak yönetmenimiz' dedi. İçeri girdim, bütün set arkadaşlarım; hatta ağabeyim, kuzenim, Fato ve yarım saat önce evde öptüğüm annem falan hepsi orada.... Hayatımda bu kadar şok olduğum başka çok az anım olmuştur. İyi ki doğup güzel insanlar biriktirmişim. Hoş geldin 35..."

Gupse Özay'a sürpriz doğum günü

Gupse Özay'a sürpriz doğum günü

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