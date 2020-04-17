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Gürcistan'da araç yasaklandı, atla trafiğe çıktı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İHA |
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Gürcistan'da araç yasaklandı, atla trafiğe çıktı

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alırken, Gürcistan’da 17 Nisan saat 12.00'den 21 Nisan'a kadar araç kullanımı yasaklandı.

Bugün saat 12.00'de başlayan yasağın ardından halk, cadde ve sokaklar da araçları yerini bisikletlerini kullandı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ise bir kişi ata bindiği görüldü.

Gürcistan’da bir kişi koronavirüs yasağını at ile deldi İZLE

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Koronavirüs yasağını atı ile delen şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Gürcistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 370’e, hayatını kaybedenler ise 3’e ulaştı.

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