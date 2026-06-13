Gürcistan’da komaya girdi, Samsun’da yeniden yürümeyi başardı

Hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Gürcistan vatandaşı Malkhaz Turmanidze’nin yaşadığı iyileşme süreci, hem ailesi hem de sağlık ekibi için umut veren bir başarı hikâyesine dönüştü. İnşaatta çalıştığı sırada meydana gelen kaza sonrası günlerce yaşam savaşı veren Turmanidze, Samsun’daki tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.

7 METREDEN DÜŞTÜ, YAŞAM MÜCADELESİ BAŞLADI

56 yaşındaki Malkhaz Turmanidze, Gürcistan’da çalıştığı inşaatta yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Turmanidze, aldığı ağır kafa travması nedeniyle komaya girdi.

Durumunun kritik seyretmesi üzerine ailesi ve yakınları, hastanın daha kapsamlı tedavi alabilmesi için Türkiye’ye sevk edilmesine karar verdi.

SAMSUN’DA UMUT VEREN TEDAVİ SÜRECİ

Samsun’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Turmanidze’nin sağlık durumu ilk günlerde oldukça ağırdı. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta için multidisipliner bir tedavi programı uygulandı.

Tedavi sürecinde kafa tabanındaki kırıklar, beyin dokusundaki hasarlar ve beyin omurilik sıvısı kaçağına yönelik müdahaleler gerçekleştirildi. Uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hastanın genel sağlık durumunda kademeli iyileşme sağlandı.

"BİZE ULAŞTIĞINDA HAYATİ TEHLİKESİ VARDI"

Hastanın tedavisini yürüten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Kuruoğlu, Turmanidze’nin kendilerine ulaştığında son derece kritik bir tabloda olduğunu belirtti.

Kuruoğlu, hastanın entübe edildiğini, kendi başına nefes alamadığını ve kafa tabanında çok sayıda kırığın bulunduğunu ifade ederek, uzun ve titiz bir tedavi süreci yürüttüklerini söyledi.

AYLAR SONRA YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Yoğun bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından hastanın bilinci açıldı, solunum fonksiyonları normale döndü ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaştı.

Uygulanan tedaviler sayesinde yeniden yürümeye başlayan Turmanidze, sağlık çalışanlarının desteğiyle hastaneden taburcu edildi.

"HALA ŞOKTAYIM"

Yaşadığı iyileşmenin kendisi için adeta bir mucize olduğunu söyleyen Malkhaz Turmanidze, sağlığına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Turmanidze, beklemediği bir şekilde yeniden ayağa kalkabildiğini ve bunun kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

SAĞLIK EKİBİNİ VE AİLESİNİ SEVİNDİREN SONUÇ

Komada geçen zorlu günlerin ardından yürüyerek hastaneden ayrılan Turmanidze’nin sağlık durumundaki düzelme, ailesi kadar tedavi sürecini takip eden sağlık ekibini de sevindirdi.

Uzmanlar, ağır kafa travmalarında erken müdahale, yoğun bakım desteği ve düzenli rehabilitasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür vakalarda sabırlı ve planlı tedavi süreçlerinin başarılı sonuçlar verebildiğini vurguladı.