Gürsel Tekin açıkladı: CHP seçimli kurultayı 7 ay sonra yapabilir

Ankara siyasetinden gündem yoğun...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNDÜ

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü gazetesine konuşan Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti.

Gürsel Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını da öne sürdü.

"PARTİDE KAOS YOK"

Tekin, "Partide kaos yok. İstanbul başta olmak üzere tüm illerde süreç hukuka uygun şekilde yeniden işleyecek ve kongreler yapılacak. Olağanüstü kurultay hazırlıkları kısa sürede başlatılacak ancak tüm mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte CHP’nin seçimli büyük kurultayı 7 ay sonra gerçekleşecektir." dedi.

GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla, CHP İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'in görevine son verilmişti.

İl Başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirilmişti.

Karar tedbiren olmadığı için yasal süreç tamamlanana kadar Tekin'in görevde kalabileceği belirtiliyor.