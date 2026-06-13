Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e: Gidin arının, aklanın gelin

CHP'de tartışmalar devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Gürsel Tekin, Özgür Özel ve ekibini eleştiren açıklamalar yaptı.

"YÖNETİCİLERİMİZ KİBAR DAVRANIYOR"

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekili ile tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan 2 belediye başkanının ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi hakkında şunları söyledi:

"Bir kere bu arkadaşlarımızın söylemlerinden dolayı disipline verilmiş değil, eylemlerinden dolayı. Bizim genel merkez yöneticisi arkadaşlarımız çok kibar davranıyorlar.

"PARTİNİN KURUMSAL KİMLİĞİNE UYGUN DAVRANMADILAR"

Disiplin deyince sanki kırmızı ışıktan geçmiş gibi. Hayır. Partimizin kurumsal kimliğine uygun davranmadıkları için ilişkileri kesilmiş.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SİYASETİ YÖNLENDİREMEZ"

İki belediye başkanı arkadaşımıza gelince şimdi size soruyorum: Dünyanın herhangi bir ülkesinde, nerede olursa olsun, belediye başkanları kamu görevlisidir. Belediye başkanları siyaseti yönlendiremez. Siyaseti yönetemez.

"SİZİ VAR EDEN KILIÇDAROĞLU"

Bir gün belediye başkanlığını bırakırlar, elbette genel başkan olur, yönetici olur, onu yönlendirir. Siz genel başkanınızı, sizi var eden sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır lafları söyleyeceksiniz sonra da 'Biz niye disipline verildik' diye şikâyetçi olacaksınız.

"GİDİN ARININ, AKLANIN GELİN"

Bir iş insanı çıkıp partinin yöneticilerinin gözlerinin içine bakarak 'Size rüşvet verdim', sayın Özel'e de çağrı yaparak, 'Bunların telefonları da benim telefonumda şu anda' diyebiliyorsa siz de bir suç duyurusunda bulunmuyorsanız elbette kusura bakmayın kardeşim ilişkiniz kesilir. Gidin, arının, aklanın, gelin başımızın üstünde yeriniz var."