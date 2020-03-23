Asansörü koronaya karşı kürdanla çağırdı

Koronavirüs salgını, birçok ülkede insanları eve kapattı. Binlerce ölüme neden olan salgın, insanları da sıkı tedbirler almaya sevk ediyor.

O pratik çözümlerden biri, sosyal medyada paylaşıldı. Hem asansörün dışında hem de asansör kabininde süngere batırılmış kürdanlar yer alıyor.

ASANSÖR ÇAĞIRMAYA KÜRDANLI ÇÖZÜM

Asansörü çağıran adam, doğrudan düğmeye basmak yerine, kürdan yardımıyla bu işlemi yapıyor.

Aynı şekilde, asansör içinde de düğmeye basmak için kullanılan kürdan, çöpe atılıyor. Böylece, virüs bulunabilecek yüzeylere dokunulmamış oluyor.

Güvenli asansör kullanımı için örnek olacak tedbir VİDEO