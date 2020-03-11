taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1615
Euro
6.9669
Altın
1658.91
Borsa
102541.82
Gram Altın
328.846
Bitcoin
48247.91

Güvenlik kameralarını çalan hırsız

Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan iki kişi, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. İki hırsız da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 11.03.2020 - 12:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesi'nde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

BAŞKA İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yakalanan şahıslardan birinin, bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik kameralarını çalan hırsız ViDEO

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası
Husumetli iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.
Provokatif İdlib paylaşımlarına soruşturma
Sakarya'da, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü tespit edildi
Denizli'de kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın, göğsünden 2 kere vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı
Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1297
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
691
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
161
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
86
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
99
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
84
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir