Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesi'nde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

BAŞKA İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yakalanan şahıslardan birinin, bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik kameralarını çalan hırsız ViDEO

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.