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Güvenlik talimatlarını dinlemeyen kadın, uçaktan atıldı

Acil çıkışta oturduğu halde hava güvenliğine dair videoyu izlemeyi ve güvenlik talimatlarının bulunduğu kartı okumayı reddeden bir kadın, Yeni Zelanda Havayolları’na ait uçaktan atıldı.

Detay Haber | 08.05.2019 - 13:06..
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Yeni Zelanda Wellington - Auckland seferini yapan uçakta acil durum çıkışlarının yapıldığı sırada oturan kadın, uçuş ekibinin güvenlik talimatlarını dinleme konusundaki bütün çabaların geri çevirdi.

UÇUŞ EKİBİNİ DİNLEMEDİ

Uçakta bulunan bir yolcu, güvenlik uyarılarının yapıldığı sırada kadının uçuş ekibini dinlemediğini, kitabını okuduğunu ve cep telefonuyla ilgilendiğini anlattı. Yolcu, kadınla birlikte seyahat eden bir erkeğin de aynı şekilde elindeki cihazla meşgul olduğunu söyledi.

KULAKLARINI TIKADI

Yolcu, “Uçuş görevlisi sabırlı bir şekilde ‘Neler olduğunu izleyebilir misiniz, çünkü acil çıkışta oturuyorsunuz’ dedi. Görevli aşırı kibardı ve aynı şeyi sormaya devam etti, ancak kadın kulaklarını tıkadı.” diyerek olayı anlattı.

UÇAKTAN ÇIKARILDI

Kadının tavrı nedeniyle kalkış gecikirken, diğer yolcular da kendisinden uyarılara dikkat etmesini istedi, ancak kadın bunu reddetmeyi sürdürdü. Yeni Zelanda Havayolları’ndan yapılan açıklamada, ‘yolcunun ekibin talimatlarına uymayı reddetmesi’ nedeniyle pilotun uçuş kapısına geri döndüğü belirtildi. Olaya tanık olan yolcu, “Uçak döndüğünde kapıda polis bekliyordu ve yolcu da uçaktan çıkartıldı.” dedi.

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