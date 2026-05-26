CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ediyor...

Bugün sabah saatlerinde İzmir'de Jandarma CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Mustafa Günay ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyona ilişkin akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

ORGANİZE SUÇ TESPİT EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, eski zabıta müdürü, Belediye Meclis Üyesi/Encümen Üyesi Gizem Göçtü, bu encümen üyesinin eşi olan MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü ve mevcut Belediye Başkanının eşi Nermin Günay ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş’un organize şekilde suç işlediğinin tespit edilmesiyle başladı.

MÜTEAHHİTLERDEN ARACI ŞİRKETLERLE RÜŞVET

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek ilçede imara aykırı yapıların yapılmasına göz yumdukları, mevzuata aykırı bu binaların yıkılmasını engelledikleri ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

Suç şebekesinin, imara aykırı inşaat yapan müteahhitleri aracı şirketler ve muameleciler vasıtasıyla yönlendirerek kendi mal varlıklarını haksız şekilde artırdıkları öğrenilirken dosyada, rüşvet çarkına ilişkin banka dekontları ile mağdur ve tanık beyanlarının da delil olarak yer aldığı belirtildi.

EŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNDEN RÜŞVET ÇARKI

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin, dönen rüşvet paralarının transferini ve akışını sağladığı tespit edildi.

Yine şüpheliler arasında yer alan Belediye Encümen üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün, kendilerine ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik pazarlıklar ve görüşmeler gerçekleştirdiği alınan beyanlarla dosyaya girdi.