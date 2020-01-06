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Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

AA | 06.01.2020 - 15:30..
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Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi.

HAÇI ÇIKARMAK İÇİN BUZ GİBİ DENİZE ATLADILAR

Yaklaşık 5 sat süren ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü. Burada Patrik Bartholomeos'un yaptığı duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler, denize atladı.

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haçı, Yunanistan'ın Agrinio şehrinden gelen Nikolaos Solis çıkardı.

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DENİZDE BİRİ FENALAŞTI

Bartholomeos, barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bırakırken, haç çıkarmak için denize atlayan bir kişi fenalaştı. Deniz polisi tarafından, kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı

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