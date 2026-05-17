Hac ve kurban ayı: Zilhicce ayında yapılacak dört önemli zikir

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac bu ay yapılır. Mübarek Aylar’ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bugün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

2026 Yılı Zilhicce ayı, 18 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibâdetle geçirmenin faziletli olduğu birçok hadiste belirtiliyor. Peki Zilhicce ayında neler yapılır? İşte Zilhicce ayı hakkındaki her şey...

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır.

İslamın beş şartından biri olan hac bu ayda yapılır. O sebeple Zilhicce ayı, müslümanlar için büyük önem arzediyor ve içerisinde çok kıymetli günleri barındırıyor.

Tefsir Alimlerinin çoğunluğuna göre, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gece, zilhicce ayının ilk on gecesidir.

Hac suresinde “Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen “bilinen günler” ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK 4 ZİKİR

Zilhicce ayı boyunca çekilmesi gereken zikirler şu şekilde:

1.Subhanallah

Sübhanallah Anlamı: “Allah noksanlardan münezzehtir” demektir.

2.Tahmid: Elhamdulillah

Elhamdülillah Anlamı: “Hamd Allah’a mahsustur; Allah’a hamdolsun, şükürler olsun” demektir.

3. Tehlil: La ilahe illallah

Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur

4.Tekbir: Allahu Ekber

Anlamı: Allah Büyüktür.