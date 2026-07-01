Hacamat takvimi 2026: Temmuz ayında sünnet olan günler

Hacamat, genellikle kirli kanın veya vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğuna inanılan bir uygulamadır.

İslam dininde de tavsiye edilen hacamat için sünnet olan günler belirtilmektedir. Bu kapsamda, temmuz 2026 için hacamat günleri araştırılmaktadır.

Yaz aylarında vücutta biriken toksinlerden arınmak ve enerji seviyelerini yükseltmek için bu günleri değerlendirmek gerekir.

Peki 2026 Temmuz hacamat günleri hangileri? Temmuz ayı hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

YAZIN HACAMAT YAPTIRILIR MI

Yazın hacamat yaptırmanın önünde tıbbi bir engel yoktur.

En önemli nokta, işlemin hijyenik koşullarda ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak yapılmasıdır.

Sıcak havalarda sıvı kaybı daha fazla olabileceği için işlem öncesi ve sonrasında yeterince su içmek önemlidir.

Hacamat sonrası oluşan küçük kesilerin tahriş olmaması için aynı gün uzun süre güneş altında kalmamak önerilir.

TEMMUZ AYI HACAMAT GÜNLERİ 2026

Temmuz 2026'da, hicrî takvime göre Muharrem ayının 17, 19 ve 21. günleri sünnette tavsiye edilen hacamat günlerine denk geliyor.

1 Temmuz 2026 Çarşamba – Muharrem 17

3 Temmuz 2026 Cuma – Muharrem 19

5 Temmuz 2026 Pazar – Muharrem 21

Diğer günler ise 9, 13, 14, 30 temmuzdur.