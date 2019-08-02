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Hacı adayları kutsal topraklarda

Günün her saatinde tavaf alanları ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında yoğunluk oluşturan hacı adayları, namaz kılmak için saatler öncesinden Kâbe çevresinde ezana kadar yer tutuyor.

AA | 02.08.2019 - 11:06..
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hacı adaylarının sayısının arttığı Mekke'de Müslümanlar ibadetlerini Kabe ve çevresinde yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla Türkiye ve yurt dışından gelen Türk hacı adaylarının da yer aldığı Müslümanlar, Kurban Bayramı'na doğru Mekke'deki yoğunluğu gün geçtikçe artırıyor.

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda ViDEO

İBADET ALANLARI DOLDU, TAŞTI

Medine'den başlattıkları kutsal yolculuğu Mekke'de sürdürenlerin de eklenmesiyle yaşanan yoğunluk, ibadet alanlarına da yansıyor. Konakladıkları otellerin çevresinden kısa aralıklarla kalkan servis otobüsleriyle Mescid-i Haram'a ulaşan hacı adayları, günün her saatinde tavaf alanları ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Hacı adayları kutsal topraklarda

TARİF EDİLEMEZ DUYGU...

Küçük yaştaki çocukların babalarının omuzlarında, yürüyemeyecek kadar sağlık sorunu bulunanların da tekerlekli sandalyelerde tavaf yaptığı gözleniyor. Tavaf sırasında AA muhabirine duygularını anlatan hacı adaylarından Ramazan Ölmez, Kâbe'nin yanında bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, "Bu Allah'ın evi ve bizler Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın ikramından faydalanıyoruz. O ikramı kalbimizde, gönlümüzde hissediyoruz. Bunu dille ifade etmek çok zor." dedi.

Hacı adayları kutsal topraklarda

"TERTEMİZ ÇIKIP GİDECEĞİZ"

Hacı adaylarından 71 yaşındaki Ayşe Bölükbaşı ise yaşına rağmen ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını ifade ederek, "Rabbime sığındık, geldik. İnşallah buradan tertemiz çıkıp gideceğiz." diye konuştu.

Hacı adayları kutsal topraklarda

ZAMAN DUALARLA GEÇİYOR

Kâbe'nin çevresinde tavaflarını tamamlayan hacı adayları, zemzem içerek serinliyor, ardından ibadetlerine devam ediyor. Vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen hacı adayları ise saatler öncesinden Kâbe çevresinde ezana kadar yer tutuyor. Kimi hacı adayları ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek zamanını değerlendiriyor.

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

Hacı adayları kutsal topraklarda

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