Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması: Hocamıza sahip çıkacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HOCAMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

“"Cenab-ı Allah nasip etmedi. Kalbimiz sızlıyor. Ancak unutmayalım ki, bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Çoğu genç yaştalar. Önümüzdeki turnuvalara bu çocuklar bizi taşıyacak. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım.



Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız."”

"ALIŞACAKSINIZ, BEN KALBİYLE DİLİ BİR OLAN BİR İNSANIM"

“"Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli, kimin cebinde gün ve saat olarak söylerim. Buna milli takım da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes TFF Başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa, dilimle konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok."”

FATİH TERİM'E CEVAP

“"Kalbindeki diline yansıtamayanlar, ancak sinsice konuşmalarının arasına cümleler sokabilir. Sırtında bagaj taşıyıp da onun ağırlığının altında ezilenler, kalbiyle söylemesi gerekeni cesaret edip diliyle söyleyemeyerek, ancak eliyle cevap verir. Bizim kalbimiz ve dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye devam edeceğiz."”

"SORUMLULUK BİZDE"

“Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Önümüze bakacağız. Yönetim ve başkan olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Neden olduğunu elbette konuşuyoruz. Son 2 maçta 65 şut atmışız. Kötü mü oynamışız? Eleştirilere saygı duyacağız ama ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere diyoruz. Takım kaptanının takım yaptığını söyleyenlere diyoruz. Ama bu takım herkesi utandıracak. Çocukların üzerinde baskı yok, sadece bu ahlaksız yorumların neden olduğu rahatsızlık var."”