Hackerlar 40 milyon dolarlık bitcoin çaldı

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor.

Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, hackerların toplam 40 milyon dolarlık bitcoin ele geçirdiklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ın bazı giriş kodlarını ele geçirdi. Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'daki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.

Çalınan bitcoinlerin tek bir kripto para cüzdanına aktarıldığı açıklanırken, yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kriptopara çekiminin durdurulduğu bildirdi.

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