Hackerların en çok denediği şifreler belli oldu

Dünya genelindeki birçok kullanıcı, günümüzde bile korkunç derecede basit hesap şifreleri kullanıyor. Ayrıca birçok şirket de varsayılan olarak oldukça basit kullanıcı adı ve şifreler tanımlıyor. Ancak uzmanlara göre bu şifreler, birçok güvenlik problemini de beraberinde getiriyor.

F-Secure isimli bir güvenlik şirketi, siber saldırılarda kullanılan adımları ortaya çıkarabilmek için, birçok ülkede sahte sunucular kurarak hackerları üzerine çekti. Şirket, bu sayede kötü niyetli kişilerin saldırı yaparken en çok denediği hesap şifrelerini de ortaya çıkarmış oldu.

İşte hackerlar tarafından en çok denenen hesap şifreleri:





LİSTEDE TTNET DE VAR-

Listeye baktığımızda ‘admin’ ve ‘12345’ gibi kolay tahmin edilebilen şifreleri görmek aslında çok da şaşırtıcı değil. Ancak Türk Telekom’un modem varsayılan şifresi olan ‘ttnet’i listede görmek biraz şaşırttı.

Bu nedenle modem arayüz şifresi ‘ttnet’ olan kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri güvenlik açısından oldıukça önemli.