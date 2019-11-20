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Hadise 6 kilo için tam 30 bin TL verdi

Son dönemde fit haliyle dikkatleri üzerine çeken popçu Hadise, 1 ayda tam 6 kilo verdi.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 07:20..
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Hadise 6 kilo için tam 30 bin TL verdi

Geçtiğimiz yıllarda kilosu yüzünden eleştirilen Hadise, zayıflamak için kesenin ağzını açtı. Şeyda Coşkun'la zayıflama serüveni hüsranla sonuçlanan popçu, bu kez diyetisyen başka bir diyetisyenin kapısını çaldı.

DİYETİSYEN 20 BİN LİRA

Yeni diyetisyeniyle 2 aydır çalışan şarkıcı, diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyen için 20 bin lira ödedi.

SPOR HOCASI 10 BİN LİRA

Spor da yapan popçu, özel hoca için 10 bin lirayı gözden çıkardı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak 30 bin liraya mal oldu.

Hadise 6 kilo için tam 30 bin TL verdi

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