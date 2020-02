Hadise aşkını ilan etti

Geçtiğimiz haftalarda "Kim diyor yalnız olduğu mu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem." diyen ünlü şarkıcı Hadise'den, ilan-ı aşk geldi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkı, bir adım öteye taşındı.

İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, aşkını haykırdı.

"SENİ İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak. Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün..." repliğini paylaştı.