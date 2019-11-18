Hadise: Benim altın kuralım var

Hadise, önceki akşam Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıktı. Taşlı, ayna işlemeli mini elbisesiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YALNIZ OLDUĞUMU KİM SÖYLÜYOR"

Hadise, “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yalnız olduğumu kim diyor? Allah Allah. Siz niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz mesela? Beni özel sorularla köşeye sıkıştıramazsınız. Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim, karşınıza çıkıp ‘Ben evlendim’ de demem. Doğum günü partilerimde bile kimsenin fotoğraf çekmesine izin vermem. Benim böyle bir altın kuralım var.”





"MURAT'LA DÜET YAPACAĞIZ"

Murat Boz’la Avrupa turnesine çıkacak olan Hadise, “Tam tarihleri belli değil. Yarışmadan sonra güzel bir Avrupa turnesi olacak. İkimizin hit şarkılarından birkaçında düet yapacağız.” dedi.