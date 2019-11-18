taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7517
Euro
6.3639
Altın
1464.42
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.909
Bitcoin
48830.39

Hadise: Benim altın kuralım var

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 08:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Hadise, önceki akşam Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıktı. Taşlı, ayna işlemeli mini elbisesiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YALNIZ OLDUĞUMU KİM SÖYLÜYOR"

Hadise, “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yalnız olduğumu kim diyor? Allah Allah. Siz niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz mesela? Beni özel sorularla köşeye sıkıştıramazsınız. Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim, karşınıza çıkıp ‘Ben evlendim’ de demem. Doğum günü partilerimde bile kimsenin fotoğraf çekmesine izin vermem. Benim böyle bir altın kuralım var.”

Hadise: Benim altın kuralım var

"MURAT'LA DÜET YAPACAĞIZ"

Murat Boz’la Avrupa turnesine çıkacak olan Hadise, “Tam tarihleri belli değil. Yarışmadan sonra güzel bir Avrupa turnesi olacak. İkimizin hit şarkılarından birkaçında düet yapacağız.” dedi.

Hadise: Benim altın kuralım var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

135
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

85
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

47
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

14
Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

45
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

51
Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir