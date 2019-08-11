Şarkıcı Hadise, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Yüzlerce kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcı 4 kostüm değiştirdi. Bu kostümlerden 3'ü mayo olurken seksi danslarıyla Hadise, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hadise Harbiye'de sahne aldı ViDEO

ACUN ILICALI EN ÖNDEN DİNLEDİ

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın da katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendiren Hadise'ye, dansçıları da eşlik etti.

Öte yandan, ünlü şarkıcının kostüm seçimi sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu. Nedeni ise birtakım benzerlikler...

JENNİFER LOPEZ ETKİSİ

Hadise'nin mayo kostümlerinde kullandığı renkler başta olmak üzere neredeyse aynısını, bir hafta önce Antalya'da konser veren Jennifer Lopez de giymişti.

Hatta Lopez'in bir başka konserindeki kırmızı kıyafeti de Hadise'nin dün akşam giydiği kostümüne oldukça benzetildi.