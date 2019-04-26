taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.95
Euro
6.632
Altın
1280.07
Borsa
94498.54
Gram Altın
245.025

Hadise hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün ateşlenince hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Hadise, yeni klibi için Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda kamera karşısına geçmişti. Klip çekimlerinde hem yorulan hem de dekolteli kıyafetleri yüzünden üşüten ünlü şarkıcı, hastalandı.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Gece geç saatlerde aniden ateşinin çıkması üzerine menajeri tarafından Ulus’taki özel bir hastaneye götürülen şarkıcıya enfeksiyon teşhisi kondu. Serum takılan ve yaklaşık iki saat hastanede tutulan Hadise, çıkışta görüntü vermemek için hastaneyi arka kapıdan terk etti.

Hadise hastanelik oldu

Hadise hastanelik oldu

Hadise hastanelik oldu

Hadise hastanelik oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

28
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

178
Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

8
Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

12
Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

4
Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

15
Kuzey Kore, ABD’ye 2 milyon dolar hastane faturası kesti

Kuzey Kore, ABD’ye 2 milyon dolar hastane faturası kesti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir