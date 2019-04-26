Hadise hastanelik oldu

Hadise, yeni klibi için Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda kamera karşısına geçmişti. Klip çekimlerinde hem yorulan hem de dekolteli kıyafetleri yüzünden üşüten ünlü şarkıcı, hastalandı.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Gece geç saatlerde aniden ateşinin çıkması üzerine menajeri tarafından Ulus’taki özel bir hastaneye götürülen şarkıcıya enfeksiyon teşhisi kondu. Serum takılan ve yaklaşık iki saat hastanede tutulan Hadise, çıkışta görüntü vermemek için hastaneyi arka kapıdan terk etti.