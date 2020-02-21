Hadise, Hülya Açıkgöz paylaşımı

Hadise, gardrobunu yenilemek için soluğu modanın kalbi Milano'da aldı. Güzel şarkıcı, stil danışmanı İnan Kırdemir ile birlikte Gucci'nin Milano Moda Haftası'nda sergilediği defilesini izleyen birkaç Türk'ten biri oldu.

350 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTI

Televizyon programı, günlük hayatı ve moda çekimlerinde sık sık Gucci'den binlerce liralık parçalar tercih eden Hadise, markanın yeni sezon kreasyonlarına da hayran kaldı. Türkiye'de ilk giyen isim olmak için kesenin ağzını açan güzel popçunun, markanın yeni koleksiyonundan yaklaşık 50 bin euro yani 330 bin liralık alışveriş yaptı.

"ZEHİR, ZEHİRDİR"

Ablasına açtığı davayı Milano'da öğrenen şarkıcı, hırsını alamadı. Gezisinden sık sık paylaşım yapan Hadise, araya ablasıyla ilgili bir gönderi sıkıştırdı. Hadise, Instagram hesabında İngilizce şu cümleleri yazdı: "İnsanlara 'O senin hala kız kardeşin' deme alışkanlığından vazgeçin. Zehir, zehirdir. Kim olursa olsun; sana zarar veren insanlardan uzaklaşmaya hakkın var."