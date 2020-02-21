taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1092
Euro
6.5971
Altın
1635.32
Borsa
114741.79
Gram Altın
320.83
Bitcoin
59672.98

Hadise, Hülya Açıkgöz paylaşımı

Önceki gün Milano’daki Gucci defilesini izleyen güzel popçu Hadise, sosyal medya hesabından ablası Hülya Açıkgöz'le ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Hadise, gardrobunu yenilemek için soluğu modanın kalbi Milano'da aldı. Güzel şarkıcı, stil danışmanı İnan Kırdemir ile birlikte Gucci'nin Milano Moda Haftası'nda sergilediği defilesini izleyen birkaç Türk'ten biri oldu.

350 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTI

Televizyon programı, günlük hayatı ve moda çekimlerinde sık sık Gucci'den binlerce liralık parçalar tercih eden Hadise, markanın yeni sezon kreasyonlarına da hayran kaldı. Türkiye'de ilk giyen isim olmak için kesenin ağzını açan güzel popçunun, markanın yeni koleksiyonundan yaklaşık 50 bin euro yani 330 bin liralık alışveriş yaptı.

Hadise, Hülya Açıkgöz paylaşımı

"ZEHİR, ZEHİRDİR"

Ablasına açtığı davayı Milano'da öğrenen şarkıcı, hırsını alamadı. Gezisinden sık sık paylaşım yapan Hadise, araya ablasıyla ilgili bir gönderi sıkıştırdı. Hadise, Instagram hesabında İngilizce şu cümleleri yazdı: "İnsanlara 'O senin hala kız kardeşin' deme alışkanlığından vazgeçin. Zehir, zehirdir. Kim olursa olsun; sana zarar veren insanlardan uzaklaşmaya hakkın var."

Hadise, Hülya Açıkgöz paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Özge Özpirinçci: Ciddi bir hastalık geçirdim.
Son olarak gişede büyük hüsran yaşayan "Biz Böyleyiz" filminde rol alan ve ‘Kadın’ dizisi final yapan Özge Özpirinçci’den "Bahar" karakteri hakkında şaşırtan bir itiraf geldi.
Derya Uluğ, gelin oluyor
Müzisyen Asil Gök ile 5 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ önümüzdeki yıl sevgilisi ile evleneceklerini açıkladı.
Ahmet Kural: Pişmanım
Trafik kazasında asli kusurlu olan Ahmet Kural 'Pişmanım' dedi.
Beren Saat - Selçuk Yöntem buluşması
Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ile Selçuk Yöntem yıllar sonra buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
201
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
53
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
53
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
35
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
142
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
93
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü
35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir