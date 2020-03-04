Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldı iddiası

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti. Aşklarıyla olay olan çift, kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi, Hadise de yaptı.

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Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı. Bu durum "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.